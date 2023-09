Laura Pausini presenta il nuovo singolo | “Durare”

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 17 settembre 2023)il, ""/"Durar", che anticipa l'album Anime Parallele / Almas Paralelas in uscita per Warner Music il 27 ottobre. La ballad prodotta da Michelangelo e Paolo Carta,è una dichiarazione d'amore."Dal primo momento in studio quando ho iniziato a cantare questo brano scritto due anni fa con Edwyn Roberts e Paolo Antonacci e prodotto da Michelangelo e Paolo Carta, sapevo che sarebbe stato il primodel miodisco con cui avrei volutormi dopo così tanto tempo. Questa canzone racconta di come per me sia possibile credere ancora nelle storie d`amore che vogliono costruire un percorso di vita da pensare insieme. Conoscersi, desiderarsi, inventarsi, capirsi. E ...