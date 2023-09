L’attacco della Dea non ingrana | la difesa nemmeno E che disastro i cambi

Leggi su bergamonews

(Di domenica 17 settembre 2023) Carnesecchi 5.5 – Sui primi due gol può effettivamente poco, sul terzo è spiazzato dalla dormita dei suoi. In generale non trasmette grande senso di sicurezza. Toloi 5.5 – Evita il peggio, pur non essendo nella miglior forma. Scalvini 5 – Per la prima metà di primo tempo domina Nzola, poi cala con la squadra e si macchiamancata rotazione sul 2-1 di Martinez Quarta. E non si riprende. Kolasinac 6 – L’assist per Koop e la sponda per Lookman sono due giocate di intelligenza ed esperienza e controbilanciano gli insoliti svarioni dentro la sua area. Zappacosta 5 – In difficoltà contro le progressioni di Parisi. Concede troppo spazio a chi gravita dalle sue parti. (59’ Zortea 5 – Fuori partita. Impreciso.) De Roon 6 – Trova in Bonaventura un avversario complicato, cerca di impedirgli ricezioni facili tra le linee centrali. Ederson 5 – Parte nel migliore dei modi ...