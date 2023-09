L’Atalanta a Firenze con le nuove certezze | tandem con De Ketelaere e Scamacca

Leggi su bergamonews

(Di domenica 17 settembre 2023). Archiviata la pausa per le nazionali,va in casa della Fiorentina per inaugurare un tour de force da 7 impegni nel giro di 22 giorni tra Serie A (con infrasettimanale incluso) ed Europa League. Viste anche le controversie del passato, per la Dea non è e non può essere una trasferta come tutte le altre. Il bilancio dei primi 270 minuti pone la Dea a 6 punti, due vittorie e il ko di Frosinone in mezzo che ha fatto perdere terreno rispetto a chi le corre davanti, su tutte l’Inter vincitrice nel derby di sabato e la Juve che ha battuto la Lazio, mentre il Milan – ora a 9 – è a portata di aggancio. Prima di fare i conti sulle altre, però, la Dea pensa a sé stessa: col mercato chiuso la stagione entra definitivamente nel vivo e fare punti su un campo tradizionalmente più che ostico – solo 259 i tifosi nerazzurri al seguito della squadra ...