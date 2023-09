Lamù | dagli anni Settanta la ragazza dello spazio

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 17 settembre 2023) Anche un manga può diventare cult. È il caso di, la bellissima aliena dai capelli verdi e l’inconfondibile bikini tigrato. Chi è? Ci si è spesso domandati, nel corso della storia, che cosa succederebbe se gli alieni decidessero di invaderci. E che cosa accadrebbe, se il futuro della Terra fosse in mano ad un liceale poco sveglio, sfortunatissimo e con l’ormone impazzito? Semplice: se mischiassimo tutti questi elementi avremmo la trama di. Ranma 1/2 lui o lei Quelli del pianeta Uru L’autrice del manga è Rumiko Takahashi, che conosciamo anche per Ranma 1/2. Urusei yatsura è il titolo originale, ed è stato pubblicato dal 1978 al 1987. In Italia è invece arrivato solo nel 1991, e la trama è proprio questa. La trama La razza aliena Oni decide di invadere la Terra. La catastrofe si potrà però scongiurare ...