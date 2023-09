Lampedusani bloccano il convoglio di Meloni | la premier li incontra | Ci metto la faccia

(Di domenica 17 settembre 2023) Lampedusa, 17 settembre 2023 "Ci dovete promettere che laci riceve per un breve incontro. Siamo stanchi che quest'isola sia una passerella per tutti". Lo ha urlato, al megafono, Giacomo ...

"Ci dovete promettere che la Meloni ci riceve per un breve incontro. Siamo stanchi che quest'isola sia una passerella per tutti". Lo ha urlato, al megafono, Giacomo Sferlazzo in testa al corteo che ha ...“Ce la stiamo mettendo tutta” – ha detto ai lampedusani – “Ci metto la faccia”. Dopo il breve colloquio i cittadini hanno ringraziato le autorità, prima di liberare la strada al convoglio che ha ...