Lampedusa | Pietro Bartolo a La7 | “Governo Meloni non ha capacità | né volontà di svuotare l’isola L’accordo con la Tunisia è immorale”

(Di domenica 17 settembre 2023) “dipuò essere svuotata con molta rapidità e ci sono sicuramente gli strumenti per assistere tutti. Nel 2011, nell’anno della grande ondata migratoria a seguito della Primavera araba, in due giorni sbarcarono 8mila migranti. Berlusconi e Maroni in un solo giorno svuotarono”. Lo rivela a In Onda (La7) l’europarlamentare dei Socialisti e Democratici, l’instancabile medico che per 27 anni è stato simbolo dell’accoglienza adove soccorreva, visitava e curava i migranti che approdavano sulcritica duramente la gestione della situazione da parte dell’esecutivo: “La verità è che ilnon ha lee neppure la ...

Accompagnato daBartolo , l'ex medico di(eletto nelle file Pd) che condanna la Ue come 'complice della caccia ai negri aperta da Saied'. Anche la Dem Alessia Morani , ormai in pieno ...'Secondo me bisogna dividere in due la questione': così ha esorditoSenaldi a Stasera Italia quando gli è stato chiesto di esprimersi sulla visita adella presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e del premier Giorgia Meloni. Per il ...... tra i diversi annunci, c'è anche quello dell' invito a raggiungere, alla presidente ... Infine, come ci ha spiegato l'europarlamentareBartolo qui, la parte più ampia d'immigrazione ...

Lampedusa, Pietro Bartolo: «Il governo di Giorgia Meloni ha fallito completamente» Vanity Fair Italia

Lampedusa, Pietro Bartolo a La7: "Governo Meloni non ha capacità ... Il Fatto Quotidiano

"Secondo me bisogna dividere in due la questione": così ha esordito Pietro Senaldi a Stasera Italia quando gli è stato ...Oggi è morto un altro neonato, era nato sul barchino. A Lampedusa 2.500 persone nell’hotspot, la Croce rossa italiana continua a rispondere alle prime esigenze di chi arriva. Il sindaco Mannino: «Siam ...