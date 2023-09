Lampedusa | migranti ‘sfida’ europea | la visita lampo di Meloni e von der Leyen

...che non si rendono conto dei segnali di allarme che rappresentano i massicci arrivi a". ... ha detto Le Pen dal palco, riferendosi alla questionee complimentandosi con Salvini per i ...... Le Pen ha elogiato l'operato di Matteo Salvini per come fronteggio' il tema deida ...leader che non si rendono conto dei segnali di allarme che rappresentano i massicci arrivi a. ...... Le Pen ha elogiato l'operato di Matteo Salvini per come fronteggiò il tema deida ...quei leader che non si rendono conto dei segnali di allarme che rappresentano i massicci arrivi a

Nasce sulla barca dei migranti e muore poco dopo. Ipotesi tendopoli a Lampedusa, proteste RaiNews

Fuori programma con i cittadini, nessun incontro con gli ospiti dell'hotspot, tappa al cimitero dei barchini e poi conferenza stampa: 'Fermare le partenze illegali unico modo', 'Decidiamo noi chi entr ...Roma, 17 set. (Adnkronos) - “La visita di Giorgia Meloni e Ursula Von der Leyen a Lampedusa segna un punto di svolta nella discussione in Europa sulla gestione dei flussi di immigrati clandestini. Fin ...