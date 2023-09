Lampedusa | continuano gli sbarchi Oggi la visita di Meloni e von der Leyen

Leggi su tpi

(Di domenica 17 settembre 2023)glidi migranti a. Questa mattina 160 persone sono arrivate sull’isola, dopo che i quattro barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalle motovedette della Capitaneria e della Guardia di finanza. Uomini, donne e bambini, la maggior parte dei quali scalzi, sono stati già portati all’hotspot di contrada Imbriacola. Al molo Favaloro è atteso in mattinata l’approdo di altri due gruppi di 50 e 30 profughi. Ma non finisce qui. E’ stata già segnalata la presenza di decine di barconi con centinaia di migranti a bordo diretti verso. Intanto è atteso per, 17 settembre, l’arrivo sull’isola della premier Giorgiae della presidente della Commissione europea Ursula von der. La Presidente della Commissione europea ha ...