L' amore per un uomo | per la terra | per un figlio dimenticato In un' America rurale piena di pregiudizi e malvagità una storia di sofferenza e rinascita

(Di domenica 17 settembre 2023) Un fiume, quando incontra un ostacolo, trova a ogni costo uno sbocco per continuare a scorrere. Così Victoria Nash, la protagonista di Come il fiume (Corbaccio), messa di fronte a prove estreme, trova in sé ogni volta la forza e le risorse per ripartire e crescere. 10 libri per imparare a vivere meglio: tra nuove filosofie di vita e fiducia in sé X All’inizio della narrazione, ambientata a Iola, in Colorado, dal 1948 al ...