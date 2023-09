“L’altro 11 Settembre” e il benaltrismo degli antioccidentali

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 17 settembre 2023) Qualcuno, l’11, ha difficoltà nel ricordare i vigliacchi attentati terroristici che colpirono gli Stati Uniti, ha fastidio anche a commemorare quelle 3.000 vittime che persero la vita a causa del fondamentalismo islamico, e per questo preferisce ricordare “11”, quando nella stessa data, nel 1973, il generale Augusto Pinochet, supportato dall’Intelligence americana, depose Salvador Allende. Quasi come per dire che gli Stati Uniti, alla fine dei conti, hanno fatto di peggio e quindi non serve parlare più di tanto di quello che è successo 22 anni fa a New York. Un modo di pensare che tradisce un’impostazione politica e culturale chiara: minimizzare il terrorismo islamico, equiparando gli schieramenti che successivamente ai fatti dell’11si sono scontrati nell’ambito delle guerre al ...