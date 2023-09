(Di domenica 17 settembre 2023)al Serio.daperun MacBook. Gli agenti delle Volanti della polizia di Stato hanno bloccato pochi giorni fa due peruviani di 51 e 56 anni, specialisti nei furti in aeroporto. Nel loro mirino finivano sistematicamente i viaggiatori in partenza o in arrivo negli aeroporti diAl Serio, ai quali facevano sparire borse e valigie. L’ultimo colpo è stato messo a segno alla. A denunciare il furto alla polizia è stato il fratello di una delle vittime, un ragazzo italiano di 19 anni in viaggio verso gli Stati Uniti. Al giovane, partito poche ore prima che venissero ritrovati i suoi computer, è stato rubato lo zaino mentre poco prima dell’imbarco. Grazie all’app il fratello è riuscito a...

Macchine a cui i- vere e proprie bande specializzate - spaccano i finestrini o forzano le portiere, rubandoe quanto lasciato nell'abitacolo. Vetture ma anche camper, come accaduto a ...... per esempio, una donna è stata derubata mentre stava caricando sul carrello diverse. La ... si sono subito messi sulle tracce deie li hanno seguiti fino a Cinecittà dove il hanno ......diverse. E si è accorta del furto solo una volta agli imbarchi. Una pattuglia in borghese di poliziotti della Polaria, ha assistito alla scena, e si è subito messa sulle tracce dei. Dopo ...

Ladri di valige a Orio e Malpensa incastrati da un’app per geolocalizzare un pc BergamoNews.it

Rubavano borse e valigie tra Malpensa e Orio: presi ladri seriali ... malpensa24.it

«Mentre facevamo il bagno la nostra auto - spiega - era nel parcheggio vicino la spiaggia e da lì sono state rubate tutte le nostre valigie e borse. Si tratta di una zona brutta, state tutti attenti».Puntavano i viaggiatori in partenza o in arrivo negli aeroporti e in qualche modo riuscivano a portare via loro una valigia o una borsa. Gli 'specialisti' dei furti in aeroporto sono stati 'traditi' d ...