La Talpa | alla conduzione Enrico Papi | l’ultima clamorosa indiscrezione

La Talpa, alla conduzione Enrico Papi: l'ultima clamorosa ... ComingSoon.it

Webuild, pronta per viaggio in Sicilia talpa gigante per Messina ... Italpress

Passa alla conduzione maschile anche uno degli storci reality show che Mediaset ha deciso di rispolverare per la stagione 2023/2024.Giù il velo per la seconda delle talpe giganti che saranno impiegate nei cantieri Webuild per la realizzazione della linea alta capacità Messina-Catania, in Sicilia. Il gigante tricolore “green”, che ...