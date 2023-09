(Di domenica 17 settembre 2023) Molti si accorgono dei problemi delle ferroviedopo stragi come quella di Brandizzo. Altri, che sui treni ci vivono, come i ferrovieri e anche i pendolari Genova-Trieste quali il sottoscritto, devono approfittare anche dei disastri per attirare l’attenzione del pubblico. È quanto farò parlando dell’annosa questione del: il conduttore unico della maggior parte dei treni italiani, pubblici e privati. Questione segnalatami da un exed ex Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, oggi pensionato ma sempre impegnato sul tema, Giuseppe “Peppone” Grillo, che mi ha fornito tutta la documentazione. Quanti prendono quotidianamente il, in effetti, non sanno che, a oggi, la quasi totalità dei treni italiani è condotta da un...

... nei fatti e in. Con lui, mafia, narcotraffico, tossicodipendenza entrano nelle omelie ... 'Le sottraeva soldati, proponeva ai ragazzi una visionemondo opposta e alternativa rispetto a ...'Non conosco le motivazionigiudicelavoro, ma il procedimento penale segue un percorso ...per far valere i propri diritti' 'Così - prosegue la donna - le rituffiamo in quellasenza ...... se non a mezzoriconoscimento altrui - e, dice bene il filosofo, "l'inferno sono gli altri". In verità, lacome scelta non è un peccato e spesso ci evita la mestizia di una vita di ...

La solitudine del “macchinista solo”: che succede se si sente male sul treno Il Fatto Quotidiano

La solitudine del numero Tre Rolling Stone Italia

Meret 5.5 Qualche ombra sul bis di Retegui, che approfitta di una sua uscita non proprio ortodossa. Di Lorenzo 6 Ci mette l'orgoglio del capitano e prova a scuotere i compagni. Ostigard 6 Garcia gli ...Nuovo retroscena per il principe Harry. Dopo questa non sarà più la stessa cosa per lui, condannato alla solitudine.