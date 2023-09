La Roma trova la prima vittoria | Empoli travolto 7-0

(Di domenica 17 settembre 2023) Lukaku si sblocca e trascina i giallorossi. Doppietta di Dybala- Latravolge 7-0 l'ladella sua stagione in Serie A. Romelu Lukaku si sblocca in giallorosso e riceve il boato più grande dell'Olimpico, ma sul tabellino finiscono anche Dybala (doppietta), Renat

ROMA (ITALPRESS) – La Roma travolge 7-0 l’Empoli e trova la prima vittoria della sua stagione in Serie A. Romelu Lukaku si sblocca in giallorosso e riceve il boato più grande dell’Olimpico, ma sul ...I giallorossi cancellano le zero vittorie con una partita perfetta: in gol Dybala, Lukaku, Sanches, Cristante e Mancini. Empoli sempre più a picco in fondo alla classifica ...