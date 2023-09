La Roma trova la prima vittoria | Empoli travolto 7-0

(Di domenica 17 settembre 2023)(ITALPRESS) – Latravolge 7-0 l'ladella sua stagione in Serie A. Romelu Lukaku si sblocca in giallorosso e riceve il boato più grande dell'Olimpico, ma sul tabellino finiscono anche Dybala (doppietta), Renato Sanches, Cristante e Mancini, oltre a Grassi (autogol). Mourinho schiera la nuova coppia d'oro dal 1? in attacco, con Ndicka e Renato Sanches che fanno il loro esordio da titolari. Pronti, via e un'ingenuità dell'regala l'1-0 sui piedi di Dybala. Dopo 30 secondi Walukiewicz in area anticipa Lukaku ma lo fa col braccio, l'arbitro Sacchi fischia il rigore e dagli undici metri l'argentino non sbaglia. Passano sei minuti e laraddoppia. Una lunga circolazione di palla apre in due la retroguardia ...

