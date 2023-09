La Rai interviene contro il radiocronista Zanarini per le frasi sul caso del calciatore Portanova condannato in primo grado per stupro – Ecco l’audio

(Di domenica 17 settembre 2023) Manoloospite a QuartoLa Rai comunica di aver avviato una procedura disciplinare nei confronti del giornalista Nicolain merito allepronunciate all’interno di Tutto il Calcio Minuto per Minuto durante la radiocronaca di Reggiana-Cremonese, partita di Serie B giocata ieri.cosa è successo. La discussa radiocronaca di NicolaNel racconto del match agli ascoltatori di Rai Radio1,parla così di Manolo, ildella Reggianainperdi gruppo: il, raccontando in diretta il gol del centrocampista e ricordando la vicenda giudiziaria, afferma ...

Ho seguito la questione negli ultimi tempi - aggiunge il giornalista- dando voce alle ... secondo cui la giustizia sportiva nonsu un caso finché un atleta resta imputato in un altro ...Così Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati e portavoce di Forza Italia,al programma 'Settegiorni' diParlamento sulle morti sul lavoro e su altri argomenti che ...Il racconto di Zavoli, che per la prima voltain modo ampio e dettagliato sul suo ... Che fosse dietro alle cineprese di Processo alla tappa o alla guida della, che stesse intervistando ...

La Rai interviene contro il radiocronista Zanarini per le frasi sul caso del calciatore Portanova (condannato DavideMaggio.it

La stoccata di Bianca Berlinguer alla Rai: "Qui nessuno interviene sul mio programma" Libero Magazine

La Rai comunica di aver avviato una procedura disciplinare nei confronti del giornalista Nicola Zanarini in merito alle frasi pronunciate all’interno di Tutto il Calcio Minuto per Minuto durante la ra ...Purtroppo al momento non è possibile disporre di questo servizio. Tutto il materiale disponibile sui nostri programmi è direttamente visibile o comunque segnalato nelle pagine di questo sito. In parti ...