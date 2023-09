La Peste suina africana

'Stiamo lavorando per fronteggiare il problema dellaafricana attraverso il depopolamento programmato dei cinghiali, con il coinvolgimento dell'esercito grazie al supporto del ministro ...In attesa che la pubblica amministrazione si pronunci in merito vale la pena ricordare che in presenza di emergenzanon è possibile 'liberare' cinghiali catturati in una zona in altro ...... tra cui Confagricoltura, Cia e Coldiretti, per affrontare le principali tematiche legate al comparto: siccità, danni da maltempo, danneggiamenti causati da animali selvatici,, tutela ...

Parte il piano sulla peste suina, prevede 6 azioni per 5 anni Agenzia ANSA

ANIMALI. Da alcuni mesi assistiamo al ripetersi di segnalazioni di focolai di peste suina africana nel nostro Paese e, ora, anche in Lombardia: i consigli dell’Ordine dei medici veterinari della ...Anche gli allevatori di piccola scala potranno sedere al tavolo tecnico nazionale dedicato alla peste suina africana. Ad annunciarlo è il Commissario straordinario che si occupa di gestire l’emergenza ...