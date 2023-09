...del crocifisso non condiziona e non comprime la "di ...e non comprime la "di espressione e di" che ... Ma già all'indomani dell'unità'Italia un Regio Decreto del 1860 ...... condannato all'ergastolo dalla Corte'Assise di Palermo assieme ... 'L'di don Pino Puglisi - prosegue Mattarella nel ... Schifani: don Puglisi educò i giovani alla, è un esempio '......> E rendersi conto quanto il percorso per conquistare la... Indimenticabile l'di Virginia Woolf : 'Amare la vita ... giunta a Nairobi per un matrimonio'interesse con il barone Von ...

La libertà d’insegnamento non è solo un diritto. Lettera Orizzonte Scuola