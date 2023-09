La frase assurda davanti ai mutilati di guerra | la biografa sotterra il principe Harry

Leggi su iltempo

(Di domenica 17 settembre 2023) La pace a Buckingham Palace è lontana. Forse impossibile.e Meghan sono stai impegnati negli Invictus Games, le "olimpiadi" dedicate ai veterani diche hanno subito danni permanenti in servizio, l'evento a cui ilè più affezionato. La coppia è in Europa e molti si aspettavano un riavvicinamento o quantomeno un incontro con re Carlo III e con William e Kate. Ma è escluso. Angela Levin, decana del giornalismo britannico eufficiale del duca di Sussex con "Conversations with the Prince", spiega in una intervista a Oggi che è "impossibile. Il re era in Scozia e William e Kate in Galles per visitare le chiese più amate dalla regina scomparsa e per commemorarla in mezzo alla gente". Inoltre "la famiglia reale è ancora ferita da quello cheha detto e scritto", ...