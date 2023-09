La Fiorentina torna a vincere | decide Kouamé | 3-2 all' Atalanta

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 settembre 2023) Gol e spettacolo al 'Franchi', dove lala spunta 3-2 contro l'nel match valido per la quarta giornata di Serie A. Koopmeiners apre le marcature al 20' del primo tempo, poi i viola ribaltano la partita grazie alle reti di Bonaventura al 35' e di Martinez Quarta al 45'. Nella ripresa Lookman all'8' trova il momentaneo 2-2, prima del gol vittoria realizzato da Kouamè a un quarto d'ora dalla fine. I toscani salgono così a 7 punti in classifica e scavalcano la Dea, ferma a quota 6. È terminata senza reti invece la sfida della Unipol Domus tra Cagliari e Udinese valida per la quarta giornata di Serie A. I sardi, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, salgono così a quota due punti in classifica, mentre i friulani ottengono il terzo segno 'x' di fila e avanzano a quota tre. Per quanto riguarda le altre due ...