La Fiorentina supera l' Atalanta 3-2 | decide Kouamè

(Di domenica 17 settembre 2023) AGI - Un gol di Kouamé al 76mo ha regalato la prima vittoria casalinga alla, con un 3-2 sull'. Gli orobici erano andati in vantaggio con Koopmeiners al 20mo, poi il pareggio di Bonaventura al 35mo e il vantaggio viola con Martinez Quarta al 45mo. Nella ripresa gli ospiti pareggiano con Lookman al 53mo ma a un quarto d'ora dal termine Kouamé approfitta di un'indecisione difensiva degli orobici e trova il gol vittoria.

La Fiorentina supera 3-2 l’Atalanta e aggancia Napoli e Frosinone a quota 7 punti. Vantaggio orobico con Koopmeiners al 20', poi pari firmato da Bonaventura al 35' e sullo scadere del primo tempo ...Brava Fiorentina! Ha mostrato un carattere di ferro, rimontando un'Atalanta tutt'altro che sprovveduta, capace di andare in vantaggio dopo 20' minuti, ma costretta poi alle corde da una squadra viola ...