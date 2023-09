La Ferrari trionfa e Lapo Elkann ricompare su Twitter | cosa ha scritto

(Di domenica 17 settembre 2023)torna a twittare: non lo faceva dallo scorso 12 giugno quando aveva reso omaggio alla memoria di Silvio Berlusconi . L'imprenditore è esploso di felicità per la v ittoria dellanel ...

Lapo Elkann torna a twittare: non lo faceva dallo scorso 12 giugno quando aveva reso omaggio alla memoria di Silvio Berlusconi . L'imprenditore è esploso di felicità per la v ittoria dellanel GP di Singapore e ha rotto il silenzio per celebrare il successo di Carlos Sainz ...lasul tracciato di Marina Bay: Carlos Sainz Jr. si è imposto meritatamente davanti allo spagnolo Lando Norris con la McLaren e a Lewis Hamilton su Mercedes. Quarta, invece, l'altra ...Interrotta la scia di vittorie della Red Bull Carlos Sainz, con la suanumero 55, interrompe così il dominio stagionale della Red Bull e di Max Verstappen nel campionato di Formula 1. Dopo 14 ...

Ferrari, finalmente vittoria! Sainz trionfa, Singapore si colora di rosso Tuttosport

Gp Singapore 2023, Sainz con Ferrari trionfa L'Identità

Charles Leclerc si è congratulato con Sainz dopo il trionfo dello spagnolo al Gp di Singapore. Il pilota monegasco della Ferrari ha detto due parole per poi chiudere la radio. Carlos Sainz ha vinto il ...La Ferrari torna a vincere un gran premio di Formula 1: lo fa a Singapore, dove Sainz trionfa davanti a Norris ed Hamilton ...