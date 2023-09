La Ferrari torna a vincere a Singapore dopo 26 Gran Premi

Leggi su agi

(Di domenica 17 settembre 2023) AGI - Ilo diha spezzato il dominio stagionale della Red Bull e ha riportato lasul gradino più alto del podiopiù di un anno. Quella vinta da Carlos Sainz in notturna sul circuito cittadino di Marina Bay è infatti la prima gara nel segno del Cavallino dal 10 luglio del 2022, quando la rossa di Charles Leclerc precedette la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di Lewis Hamilton. Il 'digiuno' durava da 26. In questa stagione per laerano arrivati soltanto tre podi, tra cui il secondo posto di Leclerc in Austria e il terzo di Sainz a Monza. La seconda vittoria in carriera dello spagnolo ha interrotto una serie di 10 vittorie consecutive di Max Verstappen, culminata nel successo di Monza: nei ...