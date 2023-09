La Ferrari rompe il digiuno | Sainz trionfa a Singapore

(Di domenica 17 settembre 2023) AGI - Ci pensa un fenomenale e coraggioso Carlos, con la suanumero 55, ad interre il dominio stagionale della Red Bull e di Max Verstappen nel campionato di Formula 1. Dopo una striscia di 14 vittorie in altrettante gare della scuderia austriaca, la Rossa di Maranello torna are con il pilota spagnolo nel Gran Premio di, a distanza di più di un anno dall'ultima volta (era il 10 luglio 2022 quando Leclerc vinse in Austria). Si tratta del secondo successo in carriera per, seguito da un ottimo Lando Norris secondo con la McLaren e Lewis Hamilton terzo con la Mercedes, finito sul podio grazie all'errore del compagno George Russell finito a muro a pochi chilometri dal traguardo. Quarto uno sfortunato Charles Leclerc con l'altra ...

Curiosità: Carlos Sainz Vázquez de Castro, noto come Carlos Sainz Jr. o più semplicemente come Carlos Sainz (Madrid, 1º settembre 1994), è un pilota automobilistico spagnolo, attivo in Formula 1 con la Ferrari.

