La Ferrari c' è! Sainz vince a Singapore davanti a Norris | quarto Leclerc

15.56 F.1, Gp Singapore: trionfa CarlosVa alladi Carlosun emozionante Gp di Singapore. Battuti in volata Norris (McLaren) ed Hamilton (Mercedes). Leclerc 4°, poi Verstappen.,dalla pole,resta al comando mentre ...Con Carlos, che a Singapore è partito in pole e ha mantenuto la prima posizione per tutta la ...SINGAPORE - Carlostrionfa nel Gran Premio di Singapore , sedicesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Il pilota spagnolo vince davanti a Lando Norris e Lewis Hamilton. Quarto Charles Leclerc davanti a ...

Singapore, diretta gara F1: Ferrari va per la vittoria, Sainz in pole | FP FormulaPassion.it

Qualifiche F1 Singapore, orgoglio Ferrari: Sainz in pole e Leclerc terzo. Russell tra i due. Le Red Bull fuori in Q2. La ... Quotidiano Sportivo

A Singapore la Ferrari torna a vincere in F1, Russell perde il podio all’ultimo giro Oltre 430 giorni dopo la Ferrari è tornata a conquistare la vittoria in una gara ufficiale. Nel GP di Singapore è s ...Si corre in notturna, tra muretti e luci artificiali che abbagliano, e davanti a tutti partirà la Ferrari di Carlos Sainz. Con la Red Bull-Honda di Max Verstappen relegata in sesta fila, può essere ...