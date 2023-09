La “carica” dei 100 mila di Pontida | grande partecipazione al raduno della Lega

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 17 settembre 2023) Una marea umana sul pratone dial tradizionale. “Siamo in 100”, hanno fatto sapere fonti del Carroccio. Il leader Matteo Salvini dal palco ha assicurato. “Io qua e Giorgia a Lampedusa siamo la sintesi di uno stesso obiettivo e destino comune. Non riusciranno a dividerci, abbiamo culture e senso di militanza diverso ma il centrodestra unito vince”. Poi ha lanciato l’intervento di Marine Le Pen. “È un’emozione averla sul palco. È un’alleata ma è soprattutto un’amica nei momenti di gioia e di difficoltà”, ha dichiarato il vice premier. “Voi in Italia e noi in Francia siamo impegnati nella stessa lotta, la lotta per le nostre libertà, per i nostri popoli, per le nostre patrie”, ha affermato la presidente del Rassemblement National.