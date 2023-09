La campagna romana… va a scuola

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 17 settembre 2023) Roma – Saranno i mercati contadini del Divino Amore, Mezzocammino, Acilia e Fiumicino ad ospitare i ragazzi nel tour nell’evento “Dallaalla tavola dalla vigna al bicchiere”, iniziativa promossa e realizzata tra i municipi dell’Eur e di Ostia, con il sostegno promozionale delle pro loco del litorale Romano e di Ostia mare di Roma. La fine dell’estate si festeggia fino al 18 settembre, prima con i ragazzi delle scuole a far visita al mercato a via del Circo Massimo, poi con la conviviale via di San Teodoro nello spazio eventi HKolbe, con degustazioni e tavola rotonda sul tema produzioni di prodotti di eccellenze nellaromana. In via Ardeatina, presso il Divino Amore e al centro polivalente sportivo del TMC a Mezzocammino nelle giornate del 21-22 settembre e per chiudere il il 27 e il 28 settembre a Fiumicino (Darsena) e Ostia Antica ...