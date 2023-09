La Big Joya fa volare la Roma | Lukaku trova il primo gol | Dybala è magico

(Di domenica 17 settembre 2023)- La Bigfa tornare un enorme sorriso alladi Mourinho. I 61.443 spettatori dell'Olimpico si godono per la prima volta il tandem da sogno formato da Romelue Paulo, ...

ROMA - Lafa tornare un enorme sorriso alla Roma di Mourinho. I 61.443 spettatori dell'Olimpico si godono per la prima volta il tandem da sogno formato da Romelu Lukaku e Paulo Dybala , protagonisti ...ROMA - La coppia scalda i motori, i tifosi scaldano la voce per l'esordio all'Olimpico della. Romelu Lukaku e Paulo Dybala sono pronti per la loro prima gara insieme , il debutto dei due giocatori che stanno facendo sognare i romanisti dopo le tante difficoltà avute dal reparto ...Ilmatch della domenica sarà Fiorentina - Atalanta alle 18, mentre la Roma di Mourinho ospita l'Empoli nel posticipo domenicale delle 20.45. Il programma si chiude con le due sfide di lunedì ...

Debutto da incorniciare per il tandem da sogno giallorosso: l'attaccante belga ispira il 3-0 e poi si sblocca, l'argentino dà spettacolo e firma una doppietta ...La coppia si prepara per la prima Mou può contare su un reparto offensivo da 953 gol complessivi: Azmoun, Belotti ed El Shaarawy vogliono aiutare la squadra ...