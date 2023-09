Kvaratskhelia incredulo | il labiale a Garcia la dice lunga | “Cosa stai facendo?”

(Di domenica 17 settembre 2023) La mossa di Rudidi sostituirecon Zerbin in Genoa-Napoli ha lasciato molti perplessi. Un’inedita mossa durante la sfida tra Genoa e Napoli ha lasciato perplessi in molti, in primo luogo gli stessi protagonisti. il tecnico Rudiha deciso di sostituire Khvichacon Alessio Zerbin, Il calciatore georgiano, nonostante non stesse avendo una prestazione eccezionale, aveva dimostrato in passato di poter cambiare le sorti della partita anche in situazioni difficili. La sua reazione è stata di totale incredulità, a dimostrazione di questo proprio ildel giocatore al mister: “Ma? E perché?” sembrava chiedere. Questa sostituzione ha fatto sorgere domande sulle ...

A far discutere e spaccare i tifosi azzurri, oltre alla prestazione è il gesto di, che escedal campo richiamato da Rudi Garcia all'89' per gettare nella mischia Zerbin . Il ...... quasi, assiste alla prodezza. Con questi due fucili, il Napoli può veramente sognare di ...Osimhen: i numeri da record. Vediamoli questi numeri dei due bomber napoletani. ...A far discutere e spaccare i tifosi azzurri, oltre alla prestazione è il gesto di, che escedal campo richiamato da Rudi Garcia all'89' per gettare nella mischia Zerbin . Il ...

FOTO - "Ma cosa fai", Kvaratskhelia incredulo con Garcia dopo il cambio con Zerbin Tutto Napoli

Napoli, grana Kvaratskhelia: quel gesto a Garcia… Calcio in Pillole

Il gol manca da marzo a Khvicha Kvaratskhelia e la tensione in casa Napoli inizia a salire. Il georgiano anche in casa del Genoa nel 2-2 in rimonta nel finale non è riuscito a sbloccarsi, ma a far dis ...Un segnale di malessere della squadra può essere individuato nel gesto eloquente di Khvicha Kvaratskhelia (nell'immagine dell'articolo) ...