Kuss vince la Vuelta | Groves batte Ganna in ultima tappa

(Di domenica 17 settembre 2023) Lo statunitense si aggiudica la corsa Lo statunitense Seppha vinto ladi Spagna 2023, per la prima volta in carriera. Il campione della Jumbo-Visma si è aggiudicato la classifica generale precedendo due compagni di squadra, Jonas Vingegaard di 17” e Primoz Roglic di 1’08”. L’, la passerella di 101 km da Zarzuela a Madrid, è stata vinta in volata dell’australiano Kaden, maglia verde, davanti all’azzurro Filippo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Lo statunitense Seppha vinto la Vuelta di Spagna 2023, per la prima volta in carriera. Il campione della Jumbo - Visma si è aggiudicato la classifica generale precedendo due compagni di squadra, Jonas Vingegaard di ...Il vincitore, come ufficializzato già nella giornata di ieri, è Seppdella Jumbo Visma. LE CLASSIFICHE FINALI UELTA 2023: IL CALENDARIO COMPLETO VUELTA 2023: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I ...Non cambia la classifica generale, con l'americano Seppsempre in maglia rossa e a un passo dalla vittoria della Corsa. Secondo in classifica il danese Jonas Vingegaard a 17", e terzo lo sloveno ...

Vuelta 2023, tappa 20: vince Poels. Kuss in rosso a Madrid. Ordine d'arrivo e classifica Quotidiano Sportivo

Vuelta 2023, vince Kuss. A Groves l'ultima tappa. Ordine d'arrivo e classifica finale Quotidiano Sportivo

La classifica di miglior scalatore è stata vinta invece da Evenepoel mentre Ayuso si è aggiudicato la maglia bianca di miglior giovane. Il primato, invece, è tutto di Sepp Kuss: “E’ incredibile. Penso ...L'edizione numero 78 della Vuelta a Espana è terminata con il dominio assoluto del Team Jumbo-Visma. la formazione olandese è stata la dominatrice delle corse a tappe in ...