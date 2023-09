Kuss trionfa alla Vuelta | Jumbo-Visma nella storia del ciclismo

Leggi su iltempo

(Di domenica 17 settembre 2023) MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – La leggenda ormai è stata scritta, questa volta nero su bianco. Laentra prepotentemente nell'Olimpo delle due ruote: mancava soltanto l'ufficialità sul traguardo di Madrid, Seppè il vincitore dellaa España 2023. Si chiude dunque una stagione magica per i calabroni, con la tripletta sul podio della Corsa Roja e la vittoria dei tre Grandi Giri, un'impresa d'altri tempi che sigilla il dominio della compagine olandese. Tra i due capitani – Vingegaard e Roglic -, rispettivamente secondo e terzo – è stato il terzo a godere, quello statunitense arrivato da Durango che fino ad ora non aveva maito in una grande corsa a tappe: questa volta niente ruolo di gregario, lo statunitense riporta la bandiera a stelle e strisce sul gradino più alto del podio ...