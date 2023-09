Kobe Bryant | la moglie lancia una petizione | obiettivo salvare il murales del campione dei Lakers

(Di domenica 17 settembre 2023) Uno deipiù famosi dedicati ae alla figlia Gigi, tragicamente scomparsi nel gennaio 2020 a causa di un incidente in elicottero, si trova su una parete di una palestra a Downtown Los Angeles, l’Hardcore Fitness. L’opera porta la firma di un artista locale, Sloe Motion, ed è tra i più apprezzati non solo dai fan del Mamba, ma anche dai suoi affetti più stretti. Il proprietario del palazzo però vuole rimuovere ilraffigurante ildei, e ha ordinato al gestore della palestra di cancellarlo entro la fine dell’anno per poter vendere sulla stessa parete degli spazi pubblicitari. “Se non lo faccio io entro il 31 dicembre, mi ha assicurato che lo farà fare lui stesso, addebitandomi però ogni spesa“, ha dichiarato la responsabile della palestra ...

Si trova su una parete dell'Hardcore Fitness - una palestra a Downtown Los Angeles - uno dei murales più celebri dedicati ae alla figlia Gigi, morti tragicamente in un incidente in elicottero nel gennaio 2020. Porta la firma di un artista locale, Sloe Motion, ed è tra i più apprezzati non solo dai fan del ...Dopo la tragedia che nel gennaio 2020 ha colpito, la figlia Gigi e altre sette persone , morte in un incidente in elicottero, Los Angeles ha visto il proliferarsi di un numero quasi infinito di murales dedicati alla leggenda dei Lakers. ...Da Pistol Pete a Black Jesus, passando per star come Allen Iverson,e LeBron James. Passando a NBA confidenziale , vengono svelate le storie dietro le quinte dei leader della franchigia ...

NBA, Vanessa Bryant e la petizione per salvare uno dei murales più famosi su Kobe Sky Sport

Vanessa Bryant lancia una petizione: "Aiutatemi a salvare questo murales di Kobe" La Gazzetta dello Sport

La moglie del campione scomparso ha già raccolto quasi 60.000 firme per evitare che il proprietario del palazzo cancelli l'opera dedicata al marito e alla figlia ...Uno dei murales più famosi di downtown Los Angeles che raffigura Kobe Bryant e sua figlia Gigi corre il rischio di essere distrutto. Giovedì scorso, Cecilia Moran, la proprietaria della palestra ...