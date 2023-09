Kim Jong Un a Vladivostok | in regalo dei droni esplosivi

(Di domenica 17 settembre 2023) KimUn ha ricevuto oggi in dono dal governatore della regione di Primorye, nell'Estremo Oriente russo, cinque, un drone da ricognizione e un giubbotto antiproiettile, secondo l'...

Un ha ricevuto oggi in dono dal governatore della regione di Primorye, nell'Estremo Oriente russo, cinque droni esplosivi, un drone da ricognizione e un giubbotto antiproiettile, secondo l'...La guerra in Ucraina è giunta al 571esimo giorno . Altri bombardamenti a Odessa e sulla linea del fronte intorno a Bakhmut, nel Donetsk. Nel frattempo- un , leader nordcoreano, prosegue il suo viaggio in Russia. La Nato , tramite il segretario generale Jens Stoltenberg, ha ribadito che la guerra durerà ancora a lungo, a meno che Putin ...17 set 06:32in Russia, media: con Shoigu discusso cooperazione militare Il leader nordcoreano- un e il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu hanno discusso a Vladivostok della ...

Russia, Kim Jong Un visita una fregata della flotta russa - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Il teatrino di Kim da Putin non cambierà il corso della guerra La Stampa

MOSCA - Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha ricevuto oggi in dono dal governatore della regione di Primorye, nell'Estremo Oriente russo, cinque droni esplosivi, un drone da ricognizione e un ...Kim Jong Un ha ricevuto oggi in dono dal governatore della regione di Primorye, nell'Estremo Oriente russo, cinque droni esplosivi, un drone da ricognizione e un giubbotto antiproiettile, secondo l'in ...