(Di domenica 17 settembre 2023) Il guerrafondaio e uomo forte della Cecenia Ramzandomenica ha pubblicato un filmato in cui sorride e raccomanda a tutti di praticare sport, in una mossa evidente per reprimere le speculazioni ...

è stato uno dei sostenitori più entusiasti dell'offensiva di Mosca in Ucraina e i suoi battaglioni hanno combattuto lì a fianco delle forze regolari russe. L'ex signore della guerra ribelle ...A un anno e quattro mesi dall'inizio della guerra per conquistare l'Ucraina , la Russiasempre più in difficoltà, mentre l'autorità di Putin s'incrina progressivamente a causa dei ...e. ...La Russiasempre più in difficoltà nel proseguire la guerra contro l' Ucraina . Le motivazioni sono ... Il ruolo delle truppe cecene di. La nebbia della guerra non permette tuttavia di ...

Secondo quanto riportava il canale Telegram russo VChK-OGPU, e rilanciato Occidente dal Bild, il dottor Suleimanov è stato ritenuto responsabile del peggioramento delle condizioni di salute di Kadyrov ...