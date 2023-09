Juventus-Lazio | nell’azione dell’1-0 grave non mostrare immagini certe in tempi brevi Gazzetta

(Di domenica 17 settembre 2023) Ladello Sport fornisce la moviola di. La vittoria dei bianconeri per 3-1 è viziata da diverse polemiche. Una è quella sul primo gol di Vlahovic. Infatti ad inizio azione sembra che McKennie recuperi il pallone su un lancio oltre la linea laterale del campo. Ad alimentare le polemiche, più quelle dei tifosi che della società che è in silenzio stampa, anche la mancanza delleufficiali sul pallone. Il quotidiano sportivo lo sottolinea: “Partita facile, arbitraggio pessimo. Maresca sbaglia tanto, soprattutto dal punto di vista disciplinare.-0 è il Var a decidere che la palla controllata da McKennie non sia uscita:che non vengano mostratein...

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 12,* 10, Milan* 9, Lecce 7, Napoli* 7, Atalanta 6, Verona 6, Genoa* 4, Fiorentina 4, Torino 4, Bologna 4, Frosinone 4,* 3, Sassuolo 3, Monza 3, ...

Come riportato dal Corriere dello Sport, emergono nuovi dettagli sulla decisione della Lazio di entrare in silenzio stampa al termine della sfida persa ieri contro la Juve. Al termine della gara socie ...Blog Calciomercato.com: Vendita del club, positività al testosterone di Paul Pogba, richiesta di risarcimento da parte di Leonardo Bonucci. La pausa per le Nazionali non ...