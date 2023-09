Juve-Lazio | polemiche sul primo gol di Vlahovic | l’analisi della Gazzetta

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 settembre 2023) Non hanno lasciato certezze le immagini sul pallone recuperato da McKennie sulla riga e per questo ladello Sport ha polemizzato sulgol diinNon hanno lasciato certezze le immagini sul pallone recuperato da McKennie sulla riga e per questo ladello Sport ha polemizzato sulgol diin. La sensazione, scrive il quotidiano, è che non fosse uscita tutta, ma è impensabile che non vi siano state immagini certe in tempi brevi per Maresca, autore di una pessima direzione di gara.