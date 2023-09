Jim Ross | “Penso che CM Punk tornerà in WWE”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 17 settembre 2023) Due settimane fa, Tony Khan ha dovuto prendere una decisione difficile e drastica: licenziare CM. Il wrestler di Chicago, resosi protagonista di una situazione spiacevole nel backstage di All In, è stato allontanato dalla compagnia dopo soli 2 anni di permanenza., molto probabilmente, non ha ancora finito col wrestling e sono in molti a credere che il Second City Saint possa tornare sul quadrato molto presto. Tra questi figura Jim, storica voce del wrestling americano, che ha rilasciato delle dichiarazioni alquanto accattivanti. Le parole di JR Durante il suo ultimo podcast, Grilling JR, l’ex commentatore WWE ha parlato così di un possibile ritorno a Stamford di:“Lo spero eche probabilmente accadrà. E’ solo che non ho indizi. E’ ancora giovane e affamato per ...