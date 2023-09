Jens Stoltenberg avverte che bisognerà “prepararsi a una lunga guerra in Ucraina”

(Di domenica 17 settembre 2023) Rassegniamoci: la inè destinata a durare a lungo. Gli Stati Uniti non hanno alcuna intenzione di trovare un accordo con la Federazione Russa. A sottolinearlo è il segretario generale della Nato,, il qualechea unain”. “La maggior parte delle guerre durano più a lungo di quanto previsto quando iniziano” dichiaraal tedesco Funke. Il segretario generale della Nato spiega che “se il presidente Volodymyr Zelensky e gli ucraini smetteranno di combattere, il loro Paese non esisterà più; se il presidente Vladimir Putin e la Russia depongono le armi, avremo la pace”. Quindi l’unica via per la pace è la resa totale della Russia. ...

Mosca, abbattuti 8 droni vicino alla capitale e sulla Crimea. Un altro drone ancora si è schiantato stanotte nella città russa centrale di Oryol (ANSA)