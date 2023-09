James Bond | Christopher Nolan potrebbe dirigere i prossimi due film della saga

(Di domenica 17 settembre 2023)ha da sempre espresso la sua ammirazione per ladie orarealizzare il suo sogno. Il regista britannico, reduce dal recente successo di Oppenheimer, sarebbe infatti in lizza perdue capitolo del noto franchise. Ecco cosa è trapelato. Mentre si gode il successo di Oppenheimer,inizia già a pensare a nuovi progetti lavorativi. Uno di questi sarebbe un vero e proprio sogno per il regista britannico: ladi. Secondo quanto riportato da World of Reel,e Barbara Broccoli, produttrice del celeberrimo franchise, avrebbero avuto modo di confrontarsi durante il press tour di Oppenheimer, ...

"Dal genio di Pablo Picasso considerato troppo maschilista a Cristoforo Colombo, lo scopritore dell'America, oggi accusato di non aver rispettato i nativi " dice Lenzi " da, lo 007 più ...: Christopher Nolan in trattativa per dirigere due film prima dello sciopero Le polemiche Il sindacato britannico Bectu, che si occupa anche di Animazione ed effetti speciali, lunedì ..." Leggendario sono stati la serie di film diLa DB5 esposta in Germania montava una nuova versione da 4,0 litri (3.995 cc), molto rielaborata, del sei cilindri in linea da 3,7 litri a ...

Christopher Nolan girerà il prossimo James Bond “Sarebbe uno straordinario privilegio” Il Fatto Quotidiano

James Bond, Nolan in lizza per la regia dei prossimi due film della saga La Stampa

E se il prossimo James Bond lo dirigesse Christopher Nolan In questi giorni di ancora frenetico sciopero di sceneggiatori e registi hollywoodiani i rumors su una clamorosa trattativa tra la produttri ...Paris ruba la scena al papà Pierce Brosnan sul set fotografico. Tutto sul giovane 22enne alla Scuola di Cinema e Televisione che vuole seguire le orme del padre ...