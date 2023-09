Italiano ripensa all’Inter | «Bella risposta dopo una sconfitta! A Milano…»

(Di domenica 17 settembre 2023)la vittoria della Fiorentina 3-2 contro l’Atalanta, su DAZN è tornato a parlare anche lui della sconfitta di San Siro contro l’Inter. REAZIONEL’INTER – Vincenzoanche luila vittoria contro l’Atalanta: «Vogliamo migliorare l’aspetto di non abbandonare la gara, come successo a Milano. Oggi lo abbiamo fatto, dimostrando di avere carattere.il 4-0 subito d. A Milano l’ultima mezz’ora abbiamo abbandonato il campo. Abbiamo lavorato su quello, e ci ha dato fastidio vivere questi ultimi quindici giorni tra qualche mugugno e polemica. Avevamo voglia di rifarci». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

Poi cie lo cancella Siamo ancora qua. Non è terminato il botta e risposta della rosa ...Instagram " poi da lui stesso cancellata " non si è certamente trattenuto nei confronti del CT. ...... da parte italiana, per un connazionale, diplomatico di rango', dice l'ex diplomatico Sullo stesso argomento: La Libia cie concede il gradimento al diplomatico. Ma potrebbe essere ...Nicola Orlando, bocciato dal governo Dabaiba dopo essere stato designato ambasciatore per l'Ue a Tripoli, ora prova a ricucire. La mediazione dell'Aise. Le tensioni con la Francia. Ma ora tutto ...

La Libia ci ripensa e concede il gradimento al diplomatico italiano. Ma potrebbe essere tardi Il Foglio

Venezia “in pericolo”, UNESCO ci ripensa RSI.ch Informazione

Emergenza migranti, la Germania torna a fare la propria parte. Nelle ultime ore Berlino ha infatti annunciato che accoglierà chi è sbarcato ...«Che belva si sente Elly Schlein». Non lo sapremo, almeno non a breve. La segretaria del Pd, infatti, avrebbe fatto retromarcia e non andrà al programma di Francesca ...