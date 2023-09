Italia - Svezia | il match point per i quarti | Berrettini tifoso speciale

(Di domenica 17 settembre 2023) Un punto per centrare i. Una vittoria per andare a Malaga. Questa la missione per gli azzurri di capitan Filippo Volandri contro ladi Mikael Ymer e Leo Borg nell'ultima partita del ...

Scongiuri a parte, sembra tutto apparecchiato per una festa azzurra visto che l'avversaria, la Svezia, non è particolarmente ostica e non sembra ...

Un punto per centrare i quarti. Una vittoria per andare a Malaga. Questa la missione per gli azzurri di capitan Filippo Volandri contro la Svezia ...Alexis Galarneau, sia in singolare che in doppio con Vasek Pospisil, ha regalato la vittoria alla squadra guidata da Frank Dancevic e aiutato non poco l'Italia. Infatti, agli azzurri basterà vincere ...