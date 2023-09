Italia-Svezia | Coppa Davis 2023 | ultime e diretta TV

(Di domenica 17 settembre 2023) Questo pomeriggio alle 15 l’scende in campo per l’ultima serie di match della fase a gironi della. Gli azzurri quest’oggi affrontano lain una sfida decisiva per il passaggio del turno. Dopo il successo del Canada sul Cile di ieri per 2-1, ora a Sonego e compagni ‘basta’ vincere con qualsiasi risultato o addirittura anche perdere ma solamente 2-1. Ecco dunque quali sono lenovità e dove vedere indi: leTutto è pronto dunque per l’ultima sfida della fase a gironi della ...

LIVE: GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA Scongiuri a parte, sembra tutto apparecchiato per una festa azzurra visto che l'avversaria, la, non è particolarmente ostica e non sembra ...

Nella terza e ultima sfida della Round Robin, composta come di consueto da due match di singolare e uno di doppio, l’Italia affronterà la Svezia e, oltre alla vittoria (per 3-0 o per 2-1), agli ...Il figlio di Bjorn è il n. 2 della Svezia che oggi affronta l'Italia nella sfida decisiva. Stesso sangue della leggenda, ma il ...