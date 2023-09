(Di domenica 17 settembre 2023) La nota attriceiana Haniyeh Tavassoli è stata rilasciata oggi su cauzione, dopo un giorno di detenzione, scattato per il suo post su Instagram con un'immagine diAmini, con la didascalia: "...

La nota attrice iraniana Haniyeh Tavassoli è stata rilasciata oggi su cauzione, dopo un giorno di detenzione, scattato per il suo post su Instagram con un'immagine di Mahsa Amini, con la didascalia: "...... severe sanzioni per lee le imprese che violano le regole, e l'uso dell'intelligenza ... tra cui Javaid Rehman e Irene Khan, relatori speciali sulla Situazione dei diritti umani ine ...... al quale non si può certamente mancare, qualora si faccia parte del ristretto numero di...30 Agosto - "Dar sye sarv (All'ombra del cipresso)" di Hossein Molayemi e Shirin Sohani (); ...

Iran, celebrità e attivisti arrestati per aver ricordato Mahsa Agenzia ANSA