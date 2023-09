Ippocastano | benefici e proprietà | usi | infusi e tisane

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 17 settembre 2023) L’è l’albero delle castagne matte! Non sono commestibili, è vero, ma la leggenda narra che se le conserviamo in tasca durante l’autunno e l’inverno, ci proteggeranno dal raffreddore. Sarà vero? Tentar non nuoce! Di sicuro è vero che le foglie di questa pianta sono ricche di virtù eper la nostra salute. Scopriamole insieme.Le foglie diraggiungono l’apice del loro periodo balsamico a fine estate. Sono ricche di flavonoidi, saponine, vitamine, glucosidi triterpenici. Scritto così forse non rende l’idea delle loro notevoli. Allora ci basterà sapere che sono utilissime in caso di insufficienza venosa, soprattutto per quanto riguarda gli arti inferiori, per ritrovare leggerezza alle gambe, per tonificare i vasi sanguigni, ...