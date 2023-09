“Io | diabetica e disabile all’80% | aggredita verbalmente in treno dal controllore”

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 17 settembre 2023) Uno spiacevole episodio quello capitato a Teramo qualche giorno fa, su unregionale, a una donna. Elisa Dal Bosco stava andando all’università, dove frequenta un master in veterinaria, insieme al suo cane Jack, da cui è inseparabile anche per motivi di salute. Questo meticcio di Golden Retriver e Labrador, affidatole da Progetto Serena, non è infatti solo di compagnia, ma è un cane di allerta: avverte la giovane, che èe insulina dipendente da quando aveva nove anni, di una possibile crisi ipoglicemica. Grazie al suo fedele amico a quattro zampe, che ha una pettorina di riconoscimento essendo un cane ‘speciale’, la ragazza riesce a vivere una vita normale, perché quando rischia una crisi Jack la avvisa. E’ all’associazione che Elisa Dal Bosco, con un video, racconta l’accaduto. Un viaggio in ...