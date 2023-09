Investito da auto pirata | impatto terribile | morto 28enne

Leggi su notizie

(Di domenica 17 settembre 2023)da un’, l’è stato a dir poco: purtroppo per un ragazzo di 28 anni non c’è stato nulla da fare Il tutto è accaduto nel cuore della notte e precisamente a Milano quando un ragazzo di 28 anni è statoin pieno da un’. Unterrificante. Il conducente della stessa vettura non si è fermato a prestare soccorsi ed è scappato. Secondo quanto riportato da alcune fonti locali pare che la tragedia si sia verificata intorno alle ore 4 del mattino in viale Jenner. La vittima si chiamava V.F., cittadino italiano anche se era nato in Bulgaria (precisamente a Ruse). Ambulanza (Ansa Foto) Notizie.comViveva a Settimo Milanese (provincia di Milano) insieme alla sua famiglia. A quanto pare ...