Inter | Mkhitaryan come Pippo Franco | la somiglianza fa impazzire i tifosi

Grande protagonista del successo nerazzurro nel derby di Milano con una doppietta e un assist, Henrikhè diventato anche un idolo social. La grande somiglianza con Pippo Franco ha fatto impazzire i tifosi che hanno addirittura spinto in tendenza su X (Twitter) l'hashtag #PippoFranco: ecco i ......FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti derby Le pagelle di- Milan 5 - 1 L'scrive la storia dei derby battendo il Milan per la 5volta di fila. Il migliore in campo è, ...... cona stappare la partita dopo meno di cinque minuti, d'autore il gol del raddoppio di Thuram che - insieme al 3 - 1 dell'armeno - ha evidenziato anche la tenuta mentale dell', in ...

Pagelle Inter-Milan 5-1, il derby: Mkhitaryan eccezionale, brilla Thuram, Thiaw disastroso Eurosport IT

Proteste per il gol di Mkhitaryan in Inter Milan: cosa è successo Corriere della Sera

Leggi, approfondisci, rifletti. Non perderti in un click, abbonati a ULTRA per ricevere il meglio di Contrasti. Il duecentotrentottesimo derby della Madonnina sarà difficilmente dimenticato, e va in a ...MILANO - Lo stadio San Siro si colora ancora di nerazzurro: l'Inter conquista il derby di andata battendo il Milan 5-1 grazie alla doppietta di Mkhitaryan e ai gol di Thuram, Calhanoglu e Frattesi. A ...