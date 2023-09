Inter-Milan | Ordine | “Pioli continua a finire nella trappola di Inzaghi”

L'umilia ogni volta il, sembrando una squadra incredibile e fortissima, la verità però è un altra, per chi non avesse visto la partita, a differenza degli scorsi derby, non c'è stato ...Compattarsi per fare fronte al momento di difficoltà e rimettersi immediatamente sui giusti binari, ilfa quadrato per lasciarsi l'alle spalle e affrontare il Newcastle dell'ex Tonali per ...Nell'estate 2012 Zlatan Ibrahimovic lasciò ildopo un'annata conclusa al secondo posto e con ben 28 reti in campionato, diventando anche il ...Galliani portò a Milanello il centravanti dell'...

Serafini durissimo nel commentare Inter-Milan: "Pensavo tutto, tranne questo scempio" Milan News

Inter-Milan, Labate ironizza: “Il 4 di Frattesi Ecco cosa voleva dire davvero” fcinter1908

Tra i messaggi lanciati sui social dopo il roboante 5-1 rifilato al Milan, spicca quello del presidente nerazzurro Steven Zhang, presente a tifare sugli spalti. Composto, semplice e diretto, il numero ...Quella che si è consumata ieri è stata l'ennesima umiliazione subita dal Milan nel 2023 nel derby, a parer mio l'artefice principale di questa disfatta non è stata l'Inter ma bensì Stefano Pioli. Ieri ...