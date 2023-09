Inter-Milan | notte magica per Inzaghi! Anche Zhang lo supporta ? CdS

Leggi su inter-news

(Di domenica 17 settembre 2023)ha rappresentato una dolcissima serata per i tifosi nerazzurri, così come per Simone Inzaghi. Tutta la squadra è con lui:gli mostra vicinanza! VICINANZA ? Vincere cinque derby consecutivamente in un solo anno non è cosa da poco. Lo sa bene Simone Inzaghi che è l’unico ad essere riuscito nell’impresa, dimostrando di avere idee e atteggiamento vincenti. A mostrargli vicinanza, come sottolineato dal Corriere dello Sport, è stato perciòil presidente Steven. Stavolta via social perché non presente fisicamente ao. Ma elogi sono arrivatiprima dell’inizio del derby da parte di Beppe Marotta. Insomma, le critiche per il tecnico nerazzurro sono solamente un brutto ricordo. Ora si pensa a fare la storia ...