Inter-Milan 5-1 | cinquina nerazzurra e primo posto in classifica

(Di domenica 17 settembre 2023) (Adnkronos) – L’travolge ilper 5-1 nel derby valido come anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I nerazzurri si impongono con la doppietta di Mkhitaryan, il gol di Thuram, il rigore di Calhanoglu e la rete di Frattesi. Alnon serve la marcatura di Leao. Il successo consente alla formazione di Inzaghi di salire a 12 punti e di guidare laa punteggio pieno. Il, alla prima sconfitta nel torneo, rimane a quota 9. Inzaghi per il derby meneghino conferma dieci undicesimi della squadra che ha battuto contro la Fiorentina: esordio stagionale per Acerbi aldi de Vrij e in avanti fiducia al tandem Lautaro-Thuram. Dall’altra parte Pioli con Tomori squalificato, inserisce Kjaer, unico cambio obbligato, con ...